Venemaa korraldab Sotšis oma olümpia, kus võistlevad need sportlased, keda PyeongChangi ei lubata

Peagi algavalt PyeongChangi olümpialt suuresti kõrvale jäetud Venemaa korraldab samal ajal Sotšis oma alternatiivsed mängud.

Enam kui 40 Vene sportlast dopingusüüdistuste tõttu PyeongChangi ei lubata, need venelased, kelle Rahvusvaheline Olümpiakomitee siiski püünele laseb, võistlevad olümpialipu all ning nende koondis kannab nime "Olümpiasportlased Venemaalt".

Venemaa meedia väitel osalevad sellele vastuseks korraldatud Sotši võistlustel need sportlased, keda PyeongChangi ei lubata - peamiselt on tegu Vene atleetidega, kuid lisaks neile on enam kui 500 sportlase seas ka muude riikide esindajaid.

"Sotši on valmis võõrustama kõrgeima rahvusvahelise tasemega võistlusi. Kõik 2014. aasta olümpiarajatised on suurepärases korras ning võistlused võiksid seal toimuda kas või homme," avaldas üks allikas sports.ru-le.