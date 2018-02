Venemaa hokikoondises mängib 90 päeva vangis istunud naisepeksja

Väljaanne USA Today küsis Pyeongchangi olümpial ROK-i pressiesindajalt Mark Adamsilt, miks pääses olümpiale OAR-i koondise kaitsemängija Vjatšeslav Voinov, kes 2014. aastal oma naise väärkohtlemise eest 90 päeva vangis istus.

Endine NHL-i klubi Los Angeles Kingsi mängija kägistas, lõi ja tõukas oma abikaasat nende kodus Californias Redondo Beachil. Klubi eemaldas ta koheselt oma nimekirjast ning mees jätkas karjääri 2015. aastal KHL-is Peterburi SKA-s. Olümpial on ta Venemaal aidanud pääseda veerandfinaali.

"Härra Voinov võib osaleda kõikidel rahvusvahelistel võistlustel. Tema ja ta naine elavad koos õnnelikus abielus," teatas Venemaa koondise Twitteri lehekülg teisipäeval.

Voinov ise on Gangneung hokiareenil keeldunud ajakirjanikega suhtlemast. Teises täna avaldatud Twitteri postituses seisab: "Venemaa koondis palub meedial austada sportlase privaatsust ja lõpetada koheselt selleteemalised spekulatsioonid."

ROK-i presiesindaja Mark Adams ei osanud kommenteerida, kas Voinovi osalemine mängudel on õige või mitte. "See on kõigepealt rahvusvahelise alaliidu otsustada," viitas ta asjaolule, et kui kellelegi venelase Pyeongchangis viibimine vastukarva on, tuleks sellest teavitada rahvusvahelist jäähokiliitu (IIHF).

IIHF-i pressiesindaja Adam Steiss selgitas AP-le, et väljaspool jäähokiväljakut toime pandud teod ei mõjuta mängija osalemist IIHF-i egiidi all peetavatel võistlustel, samas kui NHL-is kehtib taoliste juhtumite suhtes nulltolerants.

The Los Angeles Times'i teatel on Voinov kuni juulikuuni katseajal.