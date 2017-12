Venemaa dopinguskandaal võib olla arvatust veelgi suurem, inimesed kardavad oma elude pärast

Rahvusvahelise Antidopinguagentuuri valduses on hulgaliselt dokumente, mille kohaselt on Venemaa sportlaste seas veel tuhandeid dopingupatuseid.

Seega on Venemaa dopinguprobleem seni arvatust veelgi ulatuslikum. Viimatised andmed pärinevad korrumpeerunud Venemaa laborist Moskvas, kirjutab Sportsmail.

Venemaa endine spordidoktor Grigori Rodtšenkov tõi mäletatavasti avalikkuse ette venelaste suured dopingupatud ning sellele on nüüd tulemas lisa. Rodtšenkovi advokaadi Jim Waldeni sõnul kardab tema klient nüüd aga oma elu pärast. Väidetavalt on sarnane hirm veel teistelgi, kes on teinud rahvusvaheliste uurijatega koostööd.

Waldeni sõnul ei tunne tema klient end turvaliselt, kuna Rahvusvaheline Olümpiakomitee ei ole tegutsenud piisavalt jõuliselt.

Rodtšenkovi advokaadi sõnul ei ole näiteks Rahvusvaheline Jalgpalli Liit FIFA veel tema kliendiga ühendust võtnud, kuigi ka jalgpallurite kohta oleks Rodtšenkovil mõndagi veel rääkida.

Rodtšenkov annab peagi video vahendusel ütlusi Rahvusvahelisele Spordiarbitraažile ning Waldeni sõnul on hirm, et venelased võivad eelnevalt midagi ette võtta.

“Pärast Venemaa koondise eemdaldamist PyeongChangi olümpialt sain USA võimudelt teate, et Venemaa eriteenistuse töötajad otsivad USA-s Rodtšenkovi,“ rääkis Walden. “See on tema jaoks hirmutav.“

Rodtšenkov elab praegu USA-s tunnistajakaitseprogrammi alusel.