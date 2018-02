Venemaa curlinguliidu boss dopingujuhtumist: meie kangelased ei ole sellel olümpial teretulnud

Venemaa curlinguliidu asepresident Andrei Sozin teatas, et lahkub ametist, kui kuuldused Pyeongchangi olümpial pronksmedali võitnud Aleksandr Kuršelnitski positiivsest dopinguproovist tõeks osutuvad.

Ta ütles raadiojaamale Govorit Moskva, et uudis Kuršelnitski patustamisest tuli nende alaliidule šokina, vahendab ajaleht Sport-Ekspress.

"Kui homme öeldakse, et B-proov oli samuti positiivne, pakkige oma asjad ja andke medalid tagasi, siis ausalt, ma ei tea, mida ma teen," lausus Sozin. "Ootame seda homset proovi õudusega."

Kuršelnitski jäi kuuldavasti vahele meldooniumi kasutamisega. Sama ainega on viimastel aastatel vahele jäänud mitmed Venemaa ja Ida-Euroopa sportlased, tuntuimatest nimedest näiteks tennisist Maria Šarapova.

Sozin tõi intervjuus välja ka vandenõuteooria: "Ma helistasin oma tuttavale, kes töötas aastaid tagasi Venemaa antidopingu laboris. Ta rääkis mulle: "Ma poleks üldse üllatunud, sest Venemaa kangelased ei ole sellel olümpial teretulnud." Ta ütles, et see on suur poliitika ja provokatsioon, millega võib vaid salateenistus hakkama saada."

Krušelnitski võitis koos abikaasa Anastassija Brõzgalovaga pronksi paarisvõistluses.

"Meie spordiala pärast loodan, et see pole tõsi," vahendab Daily Mail esimesena medalita jäänud Norra koondise kapteni Thomas Ulsrudi sõnu. "Kui see on tõsi, siis ma tunnen Norra tiimile tõsiselt kaasa, sest nad tegid väga kõva tööd ja lõpetasid neljandal kohal. Nad lahkusid juba kodu poole ega ole enam siin."