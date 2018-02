Venelaste sitkus valmistas Sundbyle üllatuse

Norra võidukasse teatemeeskonda kuulunud suusataja Martin Johnsrud Sundby oli väga üllatunud, et noored venelased täna nii võimsa etteaste tegid ja hõbemedali võitsid.

"Võtan venelaste ees mütsi maha. Nad on noored ja uskumatult tugevad," kiitis Sundby autasustamise järel. "Arvestades, mida nad on viimastel nädalatel pidanud üle elama - nad ei teadnudki, kes olümpiale lähevad -, oli see väga muljetavaldav."

33-aastane norrakas lisas, et Venemaa suusatamist võib ees oodata väga ilus tulevik: "Järgnevatel aastatel läheb meil nendega võitlemine väga raskeks."

Venemaa koosseisu kuulusid 21-aastased Denis Spitsov ja Aleksander Bolšunov, 22-aastane Aleksei Tšervotkin ja 28-aastane Andrei Larkov.

Norra ja Venemaa järel võttis täna pronksmedali Prantsusmaa nelik.