Venelasi esindanud advokaadi arvates pole Pyeongchangi kuldmedalistid õiged võitjad: teie triumf pole täielik

Saksa advokaat Christof Wieschemann väidab "avalikus kirjas kõikidele olümpialastele", et Pyeonghchangis võidukad olnud sportlased ei saa nautida täielikku triumfi, sest neile polnud vastaseks parimad vene sportlased, teatab Inside the Games.

Wieschemann esindas mitmeid vene tippsportlaseid rahvusvahelises spordiarbitraaži kohtus (CAS) ning vaatamata tema üritustele ei saanud Pyeongchangi mitmed tema kaitsealustest. Nende hulgas ka Viktor Ahn, Sergei Ustjugov ja Anton Šipulin.

"2018. aasta olümpiamängud on just lõppenud ja ma loodan, et te nautisite selles osalemist. Ma loodan, et te olite edukad ja õnnelikud oma medalite üle," alustas sakslane oma kirja.

"Kuid mul on kahju, et teie võit pole kunagi täielik. Te oleksite pidanud võistlema parimate sportlaste vastu Venemaalt. Kuid nüüd te ei tea kunagi, kas te oleksite sama saavutanud Ahni, Šipulini, Ustjugovi või Aleksandr Legkovi vastu," ütles Wieschemann, kes väitis, et WADA ei hooli puhastest sportlastest.

OAR-i koondise all osales mängudel 168 venelast ning koju viidi kaks kuldmedalit, kuus hõbedat ja üheksa pronksi.