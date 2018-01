Venelased hämmingus: miks ei lubata olümpiale suusatähti Šipulinit ja Ustjugovit?

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) avaldas nimekirja Venemaa sportlastest, kes pääsevad järgmisel kuul toimuvale PyeongChangi taliolümpiale võistlema neutraalse lipu all, kuid üllatuslikult puuduvad sellest nimistust laskesuusataja Anton Šipulini ja murdmaasuusastaari Sergei Ustjugovi nimed.

Samuti tahavad venelased teada, mis asjaolude tõttu jäi nimekirjast välja Lõuna-Korea päritolu lühirajauisutaja, kolmekordne olümpiavõitja ja kahekordne maailmameister Viktor Ahn.

Venemaa olümpiakomitee asepresident Stanislav Pozdnjakov teatas, et alaliit plaanib ROK-ile saata arupärimise, miks olümpiale kvalifitseerunud ja dopinguminevikust puhtad talisportlased nimekirja ei mahtunud, vahendab Sport-Express.

Pozdnjakovi sõnul käib jutt eelnimekirjast, mille seast hakatakse alles olümpia erilubasid andma.

Ajaleht märgib, et ROK-i täitevkomiteel on küll õigus sportlasi teatud põhjustel olümpialt eemale jätta, kuid neid tuleb sportlastele selgitada. Venemaa olümpiakomitee kutsus tänaseks ühise laua taha erinevate taliolümpia spordialade liidud, et järgmise samme arutada.

Venemaa meedias korraldatakse juba rahvaküsitlusi, kas riik peaks olümpiamänge nende suhtes rakendatava ülekohtu tõttu boikoteerima.

25-aastane Ustjugov krooniti mullu maineka mitmepäevasõidu Tour de Ski võitjaks ja Lahtis kahekordseks maailmameistriks. 30-aastane Šipulin on olümpiavõitja ja maailmameister teatesõidus ning võitnud MM-idelt kokku seitse medalit.