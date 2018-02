Vene curlingumängija vannub süütust, kuid spordikohtu istungile end kaitsma ei lähe

Pyeongchangi taliolümpial positiivse dopinguproovi andnud Aleksandr Krušelnitski teatas uudisteagentuuri TASS vahendusel, et ei kavatse homsel spordiarbirtaaži (CAS) istungil isiklikult kohal viibida.

Krušelnitski võitis koos abikaasa Anastassija Brõzgalovaga curlingu paarisvõistlusel pronksi, kuid jäi vahele keelatud südameravimi meldooniumi manustamisega.

"Hetkest, mil sai teatavaks, et minu 12. ja 13. veebruaril antud dopingutestid on positiivseks osutunud, oli minu ainus soov välja selgitada tõde, taastada oma aus nimi ja tõestada, et me oleme Nastjaga alati ausalt võitnud," sõnas Krušelnitski.

"Minu jaoks on väga ebameeldiv, et see situatsioon võib ohtu seada kogu Venemaa spordi, sest ma mõistan täielikult, millist tähelepanu nüüd jälle dopinguteemale pühendatakse."

"Eriti raske on see seetõttu, et ma tean, et pole kunagi reegleid rikkunud ja dopingut kasutanud. Me võitsime pronksmedali tänu raskele tööle ja pidevale treeningule. Ma saan aru, et olen ametlikult antidopingureegleid rikkunud. Seda on rumal eitada, kui dopingutestid keelatud aine sisaldust minu kehas kinnitavad. Proovid võeti olümpiamängudel ning ma olen valmis vastavaks otsuseks, mis sellistel juhtudel on eeldatavasti alati sama," jätkas ta.

"Seda silmas pidades ning olles kaalunud plusse ja miinuseid, otsustasin CAS-i istungil osalemisest keelduda. Usun, et antud raamistiku ja kehtivate reeglite valguses oleks see kasutu ja mõttetu. Siiski teen kõik endast oleneva, et oma süütust tõendada. Seetõttu kavatsen end kaitsta maailma curlingu föderatsiooni ees, kelle pädevusse dopingujuhtumites võistluskeelu määramine kuulub."