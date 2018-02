VEEL ÜKS PATUSTAJA: Sloveenia hokikoondislane jäi dopinguga vahele ja B-proovi avamist ei palu

Sloveenia jäähokikoondislasest Žiga Jeglicist sai kolmas Pyeongchangi olümpial dopinguga vahele jäänud atleet.

Jeglic patustas fenoterooliga, mis aitab hingamisteid lahti teha. B-proovi avamist sportlane ei palunud.

Spordiarbitraažikohtu anti-dopingu divisjoni pressiteates seisab, et Jeglic lahkub olümpiakülast järgmise 24 tunni jooksul. Seega ei tee ta kaasa ka kell 9.40 alanud kohtumisest Norra vastu.

Nižni Novgorodiga KHL-is mängiv Jeglic tunnistas delo.sile veebilehele, et võtab arsti soovitusel seda ravimit astma vastu. "Mulle kirjutati see välja 2017. aastal Slovakkias, aga kahjuks unustasin sellest eelnevalt teavitada," nentis ta ja vabandas kõigi ees.

Esimesena jäi Pyeongchangis dopinguga vahele Jaapani kiiruisutaja Kei Saito ning teisena curlingus pronksmedali võitnud venelane Aleksandr Krušelnitski.