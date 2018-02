Varalahkunud Mika Myllylä legendaarsest olümpiakullast möödub 20 aastat. Suusatähe poeg: kõik juhtunu tegi meid tugevamaks

Täna, 9. jaanuaril, möödub 20 aastat Soome legendaarse suusamehe Mika Myllylä kuldmedalist Nagano olümpiamängudel. Myllylä karjääri ainus olümpiakuld tuli võimsalt, kui ta edestas 30 km klassikadistantsil teiseks tulnud Erling Jevnet koguni 1.31,3-ga.

Ilta-Sanomati veergudel meenutas isa kunagisi vägitegusid tema nüüdseks 21-aastane poeg Benjami Myllylä.

“See oli suurepärane saavutus. Tema sportlaskarjäär oli suurepärane. Soomes on vähesed midagi sarnast suutnud,“ meenutas Benjami, kes on enda sõnul hiljem isa võitu kordusest vaadanud ning sõidu käigule emotsionaalselt kaasa elanud.

Myllylä karjäär võttis tumedamad pöörded 2001. aastal Lahti MM-il, kui ta kuulus nende soomlaste sekka, kes jäid dopinguga vahele. Myllylä elu kulges edaspidi allamäge ning ta lahkus meie seast kõigest 41-aastasena 2011. aastal.

Benjami oli isa surma hetkel kõigest 15-aastane. Tema õde Olivia oli aga 12-aastane ning noorem vend Wiljami 10-aastane.

“Juhtunu tegi meid, lapsi, palju tugevamaks. Oleme õppinud, et asjad oleksid võinud olla veelgi hullemad. Omal moel õpetas see meile, mis tunne on olla tipus ja seejärel täiesti põhjas,“ rääkis Benjami.

Benjami Myllylä tegeleb isa lisaks töötamisele jäähoki mängimisega ning kavatseb Pyeongchangi olümpiamänge võimalikult palju jälgida.