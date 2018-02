Valgevene president peksis öösel üles välisministeeriumi, et esitada protest olümpia kohtunikele

Valgevene president ja samas ka riigi olümpiakomitee juht Aleksandr Lukašenko läks raevu ja asus meetmeid tarvitusele võtma, kui tema sportlane, tiitlikaitsja vigurhüpetes Anton Kušnir jäi esimesena Pyeongchangis finaalist välja.

Spordifännina tuntud Lukašenko oli veendunud, et Kušnir, kel jäi puudu vaid 0,45 punkti, väärinuks kõrgemat hinnet. Ta juhtis tähelepanu, et Valgevene sportlasele pani teise hüppe eest madalaima hinde just Šveitsi kohtunik, kelle kaasmaalane viimaena edasi pääses. Mõistagi ei tohi säärase kuriteo korral vaikijaks jääda.

„Pidin häire korras öösel üles ajama välisministeeriumi ja võtma ühendust meie saatkonnaga Lõuna-Koreas ning saatma Valgevene valitsuse ametliku telegrammi ROK-i presidendile Thomas Bachile, kus selgitasin viisakate sõnadega, mida ma asjast arvan,” selgitas Lukašenko uudisteagentuurile TASS.

Lukašenko lisas, et saab Šveitsi kohtunikust veel aru. „Aga miks kottisid Kušniri Venemaa ja Hiina õigusemõistjad?” küsis ta. „Eks nende sportlased olid finaalis. Ju mõeldi, et lase Kušnir edasi, paneb lõpuks kõigile pasunasse.”

Hiinlane Zongyang Jia saigi lõpuks hõbeda ja venelane Ilja Burov pronksi, võitis ukrainlane Aleksandr Abramenko.