Uudse ja põneva mäesuusatamise võistkonnavõistluse esimene kuld läks Šveitsi

Eelmisel aastal MM-il debüüdi teinud mäesuusatamise võistkonnavõistlus sai täna märgi maha ka olümpial, kui esimesed kuldmedalid riputatakse šveitslaste kaela.

Ala formaat on lihtne: kaks riiki võistlevad üksteise vastu ja üks saab edasi. Ühes koondises on kaks meest ja kaks naist ning võisteldakse omavahel paari kaupa. Edasi läheb see riik, kumb saab rohkem võite (kas 3:1 või 4:0), viigi korral (2:2) hakatakse võrdlema võidetud etappide aegu.

Šveits sai finaalis kokku Austriaga, kellest saadi jagu 3:1. Selle olümpia edukaim riik Norra alistas pronksimatšis 2:2 viigi järel 12 sajandikuga Prantsusmaa. Mõlemad norralaste võidud tõid just mehed.