USKUMATU | Ainult ühel MK-etapil osalenud Kelly Sildarul jäi olümpiapääsmest puudu ainult 2 punkti

Kelly Sildaru Cardrona MK-etapil. Foto: Madis Kalvet, Delfi

Freestyle-suusatajate jaoks on olümpiale eelnev MK-sari nüüdseks läbi ning sellega on ka selged olümpiamängudele pääsejad. Kui Kelly Sildaru jaoks oli juba ammu selge, et põlvevigastuse tõttu ei ole tal olümpiamängudele asja, siis olümpiapilet oli talle lõpuks ikkagi päris lähedal.