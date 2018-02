USA telekanal pidi Jaapani kiitmise eest korealastele ametliku vabanduse esitama

USA telekanal NBC avaldas ametliku vabanduse Lõuna-Korea ees, sest nende ajakirjanik Joshua Cooper Ramo oli Pyeongchangi olümpia avamisel kiitnud jaapanlaste panust Korea arengusse.

Ramo märkis Jaapani koondise sissemarsi ajal, et jaapanlased on mänginud Lõuna-Korea viimase aja suurepärases majanduslikus arengus tähtsat rolli. NBC Aasia korrespondent tutvustas Jaapanit kui riiki, mis okupeeris Korea aastatel 1910-1945. "Iga korealane ütleb teile, et Jaapan on neile nii kultuuriline, tehnoloogiline kui majanduslik eeskuju ning see on neid kõvasti edasi aidanud," sõnas Ramo.

Lõuna-Korea elanikes tekitas selline kommentaar suure pahameelelaine ning Pyeongchangi olümpia korraldajad nõudsid NBC-lt ametlikku vabandust.

NBC uudisteankur Carolyn Manno lugeski eile otse-eetris maha järgneva vabanduse: "Me mõistame, et korealaste jaoks oli selline avaldus solvav ja me vabandame nende ees."

Jaapani 35-aastane ülemvõim Koreas oli kohalike jaoks väga raske, sest aset leidis massiline inimõiguste rikkumine.