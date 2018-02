USA sportlane lõputseremoonial Ivanka Trumpile: "Mida p****t sina siin teed?"

Nimelt ei nõustu Kenworthy presidendi poliitika ja väljaütlemistega ning seetõttu ei meeldi talle ka Ivanka, kes töötab oma isa alluvuses. Oma pahameele lasi sportlane välja Twitteris, kus ta kirjutas: "Nii uhke kõigi nende inimeste üle. Kõik töötasid nii palju, et saada olümpiale ja neil on võimalus seetõttu kõndida ka lõputseremoonial. Aga... kõik peale Ivaka Trumpi. Ausalt, mida p****t ta siin teeb?"

So proud of all these people! Everybody here has worked so hard to make it to the Olympics and have the opportunity to walk in the closing ceremony! Well... Everyone except Ivanka. Honestly, tf is she doing here?? pic.twitter.com/sfJKi0VTDb