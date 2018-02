USA peatreener keeldus venelaste juhendaja käe surumisest

USA jäähokimeeskonna peatreener Tony Granato keeldus pärast 0:4 kaotust Venemaale vastaste juhendaja Oleg Znarokiga käe surumisest.

Granato sõnul otsustas ta Znarokiga kätlemisest loobuda, sest venelaste juhendaja rikkus mängu lõpus 4:0 eduseisus kirjutamata reeglit, kui saatis lõpuminutil arvulist ülekaalu realiseerima oma tugevaima viisiku eesotsas llja Kovaltšukiga.

Matši kokkuvõtteks ütles Granato: "Ma arvan, et me mängisime piisavalt hästi ja väärisime enamat kui 0:4 kaotust. Olen mängijate panuse ja võitlusega rahul. Saime kindlasti enesekindlust juurde, sest nägime, et võime nende vastu saada küll."

Võit viis venelased otse veerandfinaali, ameeriklastel tuleb kaheksa hulka jõudmiseks alistada play-offi matšis Slovakkia.