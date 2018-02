Ülevaade: millised medalid sai Venemaa Sotši olümpial tagasi?

Rahvusvahelise Spordiarbitraažikohtu (CAS) otsusega said täna 28 Venemaa sportlast õiguse: Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) poolt neile määratud dopingukaristused tühistati tõendite vähesuse tõttu ning ka esialgu neilt ära võetud Sotši olümpiamedalid ennistati.

Kokku said venelased tagasi üheksa medalit: kaks kulda, kuus hõbedat ja ühe pronksi. Medalite "taastamisega" kerkis Venemaa taas Sotši medalitabeli tippu - sarnaselt Norraga on neil kirjas 11 kulda, kuid hõbedaid on neil 11 norralaste viie vastu.

Esialgsest saagist jääb venelastel saamata kaks bobisõidus võidetud kulda. Lahtine on veel kahe laskesuusamedali saatus - kolme naislaskesuusataja - Olga Viluhhina, Jana Romanova ja Olga Zaitseva - kohta tehakse otsus pärast olümpiamänge. Viluhhina võitis sprindis hõbeda ning kolmik kuulus samuti hõbedale tulnud naiste teatenelikusse, mille neljandat liiget Jekaterina Šumilovat dopingupattudes ei kahtlustata.

Venemaa tagasisaadud medalid (sulgudes ala ja distsipliin):

Kuld:

Aleksandr Legkov (murdmaasuusatamine, meeste 50 km vabatehnikas ühisstart)

Aleksandr Tretjakov (skeleton, meeste üksiksõit)

Hõbe:

Albert Demtšenko (kelgutamine, meeste üksiksõit)

Olga Fatkulina (kiiruisutamine, naiste 500 meetrit)

Maksim Võlegžanin (murdmaasuusatamine, meeste 50 km vabatehnikas ühisstart)

Venemaa koondis (murdmaasuusatamine, meeste teatesõit)

Venemaa koondis (murdmaasuusatamine, meeste teatesprint)

Venemaa koondis (kelgutamine, segateatevõistlus)

Pronks:

Jelena Nikitina (skeleton, naiste üksiksõit)