Ukraina võitis esimese olümpiamedali ja kohe kuldse

Ukraina koondise medali- ja kullaarve avanud Abramenkole järgnesid hiinlane Jia Zongyang (128,05p) ja venelane Ilja Burov (122,17).

"See oli üks mu elu parimaid hüppeid! Lootsin medalit, aga mitte kulda. Olen üliõnnelik," sõnas ukrainlasest võidumees.

Abramenko lisas, et läks viimasel katsel, mis tõi ka kulla, suurele riskile, sest oli seda hüpet varem proovinud vaid 15 korda.

Oleksandr Abramenko #UKR takes #gold in #FreestyleSkiing! His nation’s first medal at #PyeongChang2018 👏

