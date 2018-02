Turvatöötajat rünnanud ROK-i liige sunniti taliolümpialt lahkuma

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) saatis Pyeongchangi olümpialt koju ühe oma organisatsiooni liikmetest, endise Briti skeletonisõitja Adam Pengilly, kes on olnud äärmiselt kriitiline selles suhtes, kuidas ROK Venemaa dopinguprobleemi on lahendanud.

See aga pole ametlik olümpialt välja viskamise põhjus, vaid Pengillyle heidetakse ette turvatöötaja käskluste eiramist, lausa ametniku ründamist. Ta kutsuti ROK-i eetikanõukogu ette ning sunniti olümpial töötanud korrakaitsja ees vabandama. Ühtlasi anti mõista, et oleks parem, kui ta kohe kohvrid pakiks, mida mees ka reedel tegi.

Skandaalsest intsidendist oli selleks hetkeks möödas 24 tundi. Aset leidis see neljapäeva hommikul kell 9.30 InterContinental hotelli juures, paigas, kust olümpia ametlikud autod ROK-i ametnikke võistlusareenidele viivad. Pealtnägijate sõnul olevat Pengilly turvameest rünnanud, mille peale viimane politseile ka oma kriimustused asitõenditena esitas. Ametlikku süüdistust britile ei esitatud.

ROK-i pressipealik Mark Adams ütles New York Timesile, et juhtunule tuli reageerida, sest see toimus olümpia ajal ning Pengilly on oma eksimust ka tunnistanud.

"Mul on kahju, et ma sinust mööda tormasin, kui sa palusid mul peatuda," kirjutas Pengilly turvatöötajale saadetud vabanduses. "Ma ei teadnud, et sa mind taga ajades kukkusid ja loodan, et sinuga on kõik korras. Mul on kahju ka vandumise pärast ning ma loodan, et sa minu sõnu valesti ei mõistnud."

” ROK-i liige Richard Pound boikoteerib lõputseremooniat, sest ta kardab, et seal võidakse Venemaa koondise nimi, värvid ja lipp ametlikult ennistada.

Pole esimene, kes koju saadetakse

40-aastane Pengilly on rahvusvahelise bobi- ja skeletoniliidu asepresident. Tema kaheksaaastane ametiaeg ROK-is peaks lõppema 25. veebruaril.

Pengilly lahkumine tähendab, et olümpia lõputseremoonialt puuduvad kaks kõige suuremat ROK-i kriitikut, kes viimasel Venemaa teemal toimunud usaldushääletusel erapooletuks jäid. Teine kõnealune isik, kanadalane Richard Pound boikoteerib mängude lõpetamist, sest ta kardab, et seal võidakse Venemaa koondise nimi, värvid ja lipp ametlikult ennistada.

Mõned päevad enne olümpia algust saatsid korraldajad Pyeongchangist koju Venemaa vabatahtliku, kes tema Korea kolleegi sõnul kallistas teda luba küsimata. Politsei konfiskeeris uurimise lõpetamiseni Vene mehe passi. Pärast seda on mõned riiklikud olümpiakomiteed hoiatanud oma delegatsiooni liikmeid käitumise eest, mis võiks Korea inimesi solvata nagu paljudes Euroopa riikides kombeks olev põsesuudlus tervitamisel.