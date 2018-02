Tõnu Tõniste: Eestil peaks kesise tippspordi pärast piinlik olema

Tõnu Tõniste, kes tunneb tippspordi võlu ja valu ning võitis vend Toomasega purjetamises Souli mängudel hõbeda ja Barcelonas pronksi, on Eesti olümpiakomitee (EOK) tähtsuselt teine-kolmas isik, asepresident.

Ent kui läheb sportlastele raha jagamiseks, on Tõniste number üks, sest juhib EOK tippspordikomisjoni. Paraku pole see kadestamisväärne ülesanne, sest raha on vähe ja soovijaid palju. Ükskõik kuidas piskut ka ei jaotaks, pettunuid on ikka rohkem kui õnnelikke.

Teie komisjon siis määrab, kes on Eestis tippsportlane, kes mitte?

Nii hull see asi pole. Minu jaoks on tippsportlane see, kes teeb igapäevast tööd selle nimel, et jõuda maailma parimate sekka.