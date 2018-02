Tõnis Sildaru: Kelly vaatas olümpiafinaali rahulikult. Tal oli kahju, et Maggie Voisin poodiumilt välja jäi

Naiste freestyle-suusatamise pargisõitu viimastel aastatel valitsenud Kelly Sildaru pidi olümpiamängude ajal põlvevigastuse tõttu koduses Eestis olema. Kelly treenerist isa Tõnise sõnul elati teleri vahendusel naiste pargisõidu finaalile siiski kaasa.

“Kõik olid tublid. Üllatus oli see, et Tess (Ledeux) finaali ei pääsenud. Enne võistlust arvasime, et ta on ikkagi medalipretendent,“ sõnas Tõnis mulluse maailmameistri kohta.

Medalistidest rääkides tunnistas Tõnis, et Kellyl oli kõige rohkem kahju, et ameeriklanna Maggie Voisin jäi poodiumilt välja. Tänavune X-Mängude võitja oli pikalt medalis kinni, kui viimases voorus suutis temast mööduda britt Isabel Atkin.

“Vaatasime olümpiavõistlust Kellyga koos kodus. Vaatasime üsna rahulikult. Kokkuvõttes oli Kellyl kahju, et Voisin poodiumilt välja lükati,“ lisas Tõnis.

Milline tundus aga olümpiarada võrreldes tavapäraste pargisõidu radadega? Kas korraldajad olid suutnud kokku panna tavapärasest keerulisema ja rohkemate võimalustega raja? “Tundus, et sai kolme reili vahel valida. Seda saab ka X-mängudel teha, aga olümpiarajal olid need reilid suurema pinna peal. X-mänudel on need rohkem koos olnud. Keeruline on raja kohta midagi öelda, sest telepilt võib petta.“