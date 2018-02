Tõeline olümpiaturist? Freestyle-suusataja tuli mäest alla ühtegi trikki tegemata

Ungarit esindav ameeriklanna Elizabeth Swaney on paljude ajakirjanike arvates Pyeongchangi olümpia konkurentsitult kõige halvem freestyle-suusataja, sest ta läbis rennisõidu distantsi ühtegi trikki tegemata.

33-aastane ameeriklanna sai juba ammu aru, et USA koondisega pole tal mingit lootust olümpiale pääseda ning seetõttu hakkas ta esindama oma ema sünnimaad Venetsueelat, kuid 2015. aastal võttis ta Ungari kodakondsuse, sest avastas oma vanavanemate kaudu seose ungarlastega ja leidis, et nii on veelgi kergem olümpiale pääseda.

Pyeongchangi lubati ta eripääsmega, sest kuna Ungaris pole talisport populaarne, oli erikutset lihtne hankida.

Kuigi Swaney sai olümpia kvalifikatsioonivõistlusel oma parima soorituse eest vaid 31,40 punkti - eelviimane koht sai 45,0 ja üle-eelviimne 56,6! -, lõi ta finišeerides käe uhkelt püsti.

Stiilinäide Swaney sõidust: