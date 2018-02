Teadus murrab aina enam sporti. Suurriigid saavutavad edu, esimene ohver Läti

Seoses eelmiste olümpiamängudega on mitmel puhul räägitud, et teadus murrab aina enam tippsporti. Enamasti on abikätt pruukinud suuremad ja rikkamad riigid. Tihtilugu on selles vallas eeskujuks toodud Suurbritanniat, kes on olümpiaspordis tõusmas aina võimsamaks jõuks. Ka Pyeongchangi olümpial on teaduse appi võtmine viinud britid tähelepanu keskpunkti. Skeletonis õnnestuski neil teha pigem keskpärasest sportlasest olümpiamängude pronksimees.