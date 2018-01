Tähtis pole võit, vaid osavõtt ehk Ebaõiglus olümpiaspordis

Pita Taufatofua on tubli spordimees. Tõeline Tonga spordi maa sool – tema lemmik on taekwondo, kuid otsides uusi viise end proovile panna proovib ta ka enda jaoks eksootilisemaid alasid, näiteks suusatamist. Võimalik, et tema spordivaimustus ei piirdu nende kahe alaga. Eestis või laias maailmas leidub sellised mitmekülgseid spordimehi tuhandeid, isegi kümneid tuhandeid. Aga nemad ei sõida olümpiale. Taufatofua sõidab.