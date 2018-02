Suusahüpete meeskonnavõistluses kuld Norrale, Saksamaa seljatas hõbeda duellis Poola

Norra nelik Daniel Andre Tande, Andreas Stjernen, Johann Andre Forfang ja Robert Johansson kogusid 1098,5 punkti. Nende edu hõbedase Saksamaa ees oli 22,8 punkti. Saksamaa tõusis hõbedale viimase vooru hüppega, kui Kamil Stochi trumpas üle Andreas Wellinger.

Poolale siiski ajalooline pronks, meeskonnavõistluses pole nad varem olümpial poodiumile pääsenud.

Eelinfo:

Suure mäe individuaalvõistlusel triumfeerinud poolaks Kamil Stoch tõuseks neljanda kullavõiduga kõigi aegade edukamate suusahüppajate kõrvale. Seni on olümpialt neli kulda võitnud Matti Nykänen ja Simon Ammann.

OM Meeskondlikud suusahüpped

Paremustabel:

Ei midagi. Robert Johansson kindlalt 136,0 meetrit. Norralased on olümpiakullal!

Kas tõesti Norra viimase hüppega libastub?

Poolakatel Stoch ja samuti 134,5 meetrit. Saksamaa ikkagi teine ja Poola kolmas.

Ja nüüd tuleb Wellinger. Teeb 134,5 meetrise hüppe. Sakslastele jääb vist pronks.

Austria on neljas, Sloveenia viies ja Jaapan kuues. Aga medalid?

OAR on seitsmes ja Soome kaheksas. Need kohad on paigas.

Norra edu viimase hüppaja eel on turvalised 22,9 punkti. Poola ja Saksamaa jagelevad hõbeda pärast.

Norra ja Forfang 132,0 meetrit.

Richard Freitag ja Saksamaa - lendab 134,5 meetrit ja Poola jääb endiselt Saksamaa ette. Vahe vaid 0,6 punkti.

Dawid Kubacki - 135,5 meetrit. Poola püsib kõrges mängus.

Ja nüüd Poola, Saksamaa ja Norra.

Kasai viimane hüpe olümpiamängudel? Lendab 125,0 meetrit.

Seis enne kahte viimast hüppajat:

Ja norralastel tuleb jälle väga võimas hüpe. Stjernen lendab kehva tuulega 135,5 meetrit. Norra on vahega ees ja kullavõidule väga lähedal.

Tuleb 129,0 meetrit ja kas Saksamaa kukub Poola seljataha? Nii on!

Sakslaste küsimärk Leyhe.

Ja lendab kaugele - 134,0 meetrit.

Poolal Stefan Hula.

Ja nüüd kullaheitluse meeskonnad - Poola, Saksamaa, Norra.

OAR läheb Soomest ette seitsmendaks, vahe kohe 10 punkti.

Seis teise vooru esimeste hüpete järel:

Tande lendab 140,5 meetrit ja Norral kõva avaldus kullale.

Geiger 134,0 meetrit ehk korralik vastus. Ikka Saksamaa Poola ette.

Millega vastab Karl Geiger ja Saksamaa?

Poolal Maciej Kot ja tuleb hea hüpe. Venitab isegi 133,5 meetrit.

Austrial Stefan Kraft - vaid 126,5 meetrit.

Sloveenidel Damjan ja teeb võrreldes varasemate hüpetega pika lennu. Tuleb 129,5 meetrit.

Taku Takeuchi viib 123 meetriga Jaapani esikohale.

OAR ja Romašov vaid 114,0 meetrit.

Ahoneni viimane hüpe olümpiamängudel (arvatavasti) - 120,5 meetrit.

Teine voor kohe-kohe algab. Soome ja Ahonen kõigepealt.

Kaheksa paremat jätkavad teise vooruga:

Johansson ja Norra - 137,5 meetrit. Annab pisut tagasi, kuid Norra jätkuvalt liider. Vahed pea olematud, esikolmik 5,0 punkti sees. Piisab ühest imehüppest, et esikolmik segamini lüüa.

Wellinger põrutab 140,0 meetrit. Saksamaa Poole ette 3,0 punktiga.

Poola ja Stoch - 139,0 meetrit. Nauditav hüpe! Millega vastavad Saksamaa ja Norra?

Austria ja Hayböck - 133,5 meetrit. Ja Austria napilt, vaid 1,3 punktiga Sloveenia ette.

Sloveenia ja Prevc - 134,5 meetrit. Sloveenia kindalt Jaapani ees, vahe pea 17 punkti.

Jaapan liidriks 66 punktiga OAR-i ette.

Noorem Kobayashi lendab 132,5 meetrit. Jaapanlastele korralik punktilisa.

OAR ja Klimov. Uuesti Soomest mööda - 123,0 meetrit.

Vaid 115,0 meetrit, aga koht kaheksa hulgas olemas.

Soome neljas mees Antti Aalto. Kaalul on pääs kaheksa hulka.

Esimese vooru viimased hüppajad.

Seis pärast kolmandat hüppajat:

Norralastel Forfang - 132,5 meetrit. Kerge pettumus. Norra siiski liidriks.

Saksamaa jääb ülinapilt Poola ette, vahe 0,2 punkti.

Sakslastel Freitag. Ja lendab pea sama kaugele. Hüppe pikkus - 134,5 meetrit.

Poolakatel Kubacki - 138,5 meetrit. Võimas lend!

Austerlastel Schlierenzauer - 127,5 meetrit.

Sloveen Bartol - 129,5 meetrit. Sloveenia Jaapani ette, vahe 12,6 punkti.

Noriaki Kasai ja Jaapan - 124,0 meetrit. Ilus hüpe temalt, arvestades Pyeongchangi individuaalvõistlusi.

OAR ja Nazarov - 115,0 meetrit. Ja OAR kukub Soome seljataha.

Soome kolmas mees Jarkko Määttä tornist tulemas. Pole paha - 118,0 meetrit.

Kolmas voor algas.

Seis pärast teist hüpet:

Norra liider Saksamaa ja Poola ees.

Norra ja Stjernen lõpetavad teise vooru. Pikk õhulend - 133,0 meetrit.

Saksamaa ja Leyhe. Individuaalvõistlustel kaasa ei teinud. Aga lennul pole viga - 128,0 meetrit.

Poola ja Hula. Teeb hetkel vooru pikima õhulennu 130,0 meetrit. Liidriks.

Austerlastel Fettner ja vaid 122,5 meetrit. Jääb väheks, et medaliheitlusse sekkuda.

Sloveenia nõrgim lüli Semenic - 125,0 meetrit. Igati korralik hüpe.

Daiki Ito saab kirja 126,0 meetrit. Täiesti arvestatav.

Alamommo - 117,0 meetrit. Soomlased on teel esikaheksasse ehk teise vooru.

OAR ja Kornilov. Lendab 122,0 meetrit ja napilt Soome ette.

Õige pea soomlaste teine mees Andreas Alamommo.

Teine voor algas.

Seis esimeste hüppajate järel:

Ja esimese vooru lõpetab Norra. Tande lendab 136 meetrit.

Sakslaste esimene mees Geiger - suurepärased 136,0 meetrit.

Poola esimene mees Kot - 129,5 meetrit.

Austerlane Kraft - hoopis teisest klassist - 133,5 meetrit.

Taku Takeuchi - 124,0 meetrit ja Soome ette.

Sloveenia ja Damjan - uus liidritulemus 126,5 meetrit.

Pooled mehed avavoorus hüpanud ja nüüd jaapanlaste kord.

OAR ja Romašov - pole paha - 117,5 meetrit.

Janne Ahonen viib Soome juhtima - 122,5 meetrit.

Tšehhi - Polaseki tulemuseks 116 meetrit.

USA ja Larson - juba vähe pikem hüpe - 111,5 meetrit.

Itaallane Cecon veelgi vähem - 102,0 meetrit.

Kimil tulemus kirjas - 102,5 meetrit.

Paari minuti pärast läheb võistluseks, esimesena on kord Lõuna-Korea koondise käes.

Proovivooru hüpped on tehtud. Pikima õhulennu tegi norralane Robert Johansson 136,5 meetriga. Austerlane Stefan Kraft lendas 135,5 meetrit ja sakslane Andreas Willinger 134,5 meetrit.

Tere olümpiavõistluste jälgijad. Õige pea läheb käima suusahüppajate viimane võistlusala Pyeongchangis, meeskonnavõistlus.