Suurbritannia lipukandjal oli enne lõputseremooniat üpris karm nädalavahetus

Lumelaudur Billy Morgan arvas, et ta on suures jamas kui koondise juht Mike Hay temaga privaatselt rääkida soovis, sest sportlane oli eelmisel õhtul ennast teiste sportlastega pildituks joonud ja olümpiakülla kärutati ta poekärus. Kuid tegelikult pakuti talle selles samas kohtumises hoopis lipukandja rolli.

Peale karmi peo, mis kestis hommikutundideni, sai Morgan ka kodust uudise, et ta isa on ennast kõhtu tulistanud. Nimelt tema isa, kelle hüüdnimi on "Hull Eddie", üritas ehitada lõksu varastele, kuid hoopis sai ise vigastada.

Morgan võttis lõputseremoonia tähelepanust aga viimast ning isegi balanseeris kodumaa lippu oma lõual ning tegi muid trikke.