SUUR RAHVAKÜSITLUS | Kas Kanal 2 on olümpia edastamisel ETV seatud latist üle hüpanud või selle maha ajanud?

Pyeongchangi taliolümpia lõpuni on küll jäänud mõned päevad, kuid juba võib teha kokkuvõtteid, kui hästi on Kanal 2 saanud sündmuste kajastamisega hakkama.

Delfi küsib arvamust oma lugejatelt: kuidas olete teie jäänud rahule Marko Kaljuveeri ja tema tiimi tööga Lõuna-Koreas? Kas olete saanud spordipidu mõnuga nautida või on meepotti sattunud mõned tõrvatilgad? Mida arvate Kanal 2 olümpiastuudiost, mida veavad Rasmus Kagge ja Madis Kimmel? Kes on olnud sinu lemmikkommentaator? Mis on olnud hästi ja kus võiks tulevikku vaadates olla arenguvaru?

Eks igaühe maitse on erinev ja päris rahul pole publik kunagi. Kindlasti on neid, kes igatsevad taga neile aastatega omaseks saanud Anu Sääritsa, Kristjan Kalkuni, Helar Osila ja Tarmo Tiisleri reportaaže. Samas on ka Kaljuveer äärmiselt kogenud teletegija, kes teab hästi, mida mikrofoniga teha. Positiivseid esilekerkijaid on uute kommentaatorite seas mitmeid.

Meenutagem, et Kanal 2 ei ole sugugi esimene erakanal, mis Eestis olümpiamänge näitab. Kui ajalooliselt on olümpiamängude edastajaks olnud ETV, siis 2016. aasta Rio de Janeiro suveolümpiale said eestlased kaasa elada TV3 ja Viasati vahendusel.