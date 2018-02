SUUR MEDALIKOKKUVÕTE | Björgen tõstis Norra viimase alaga sakslastest mööda. Kui kaugele jäi OAR?

Pyeongchangi olümpial on kõik medalikomplektid välja jagatud ning on aeg teha kokkuvõtted.

Riikide medalitabelite arvestuses läks Norra ja Saksamaa vahel ülitihedaks rabelemiseks kuni viimase päevani välja: lõplikult kallutas kaalukausi Norra kasuks aga Marit Björgeni kuld naiste 30 km murdmaasõidus.

Nii Norra kui Saksamaa tulevad Pyeongchangist tagasi kokku 14 kuldmedaliga, ent Norra teenis sakslastest enam nii hõbedaid kui pronkse. Kolmandal kohal ei jää kaugele maha 11 kulda võitnud Kanada.

14 kulda on ühtlasi taliolümpiaajaloo parima saavutuse kordamine - täpselt nii palju esikohti võttis ka 2010. aastal Vancouveris korraldajamaa Kanada. Norra saldo 14-14-11 annab neile aga kanadalaste toonase 14-7-5 ees edu, mis tähendab, et norralased said hakkama ajaloo kõige edukamate taliolümpiamängudega. Rekordit tähistab ka Norra medalite koguarv, mis kerkis lausa 39-ni.

Sotši olümpial edukaimaks kerkinud Venemaa võistles sedapuhku olümpialipu all ning kogus vaid kaks kulda, millele lisati kuus hõbedat ja üheksa pronksi. Medalitabelis andis see neile alles 13. koha.

Individuaalselt olid edukaimad sportlased kolm kulda võitnud Johannes Hösflot Klaebo ja Martin Fourcade, ent medalite arvult edestasid neid nii Marit Björgen (kaks kulda, üks hõbe, kaks pronksi), Charlotte Kalla (üks kuld, kolm hõbedat), Stina Nilsson (üks kuld, kaks hõbedat, üks pronks) ning Aleksandr Bolšunov (kolm hõbedat, üks pronks).

Kokku võitis Pyeongchangist vähemalt kolm medalit lausa 23 sportlast.

Pyeongchangi olümpia medalitabel:

1. Norra (14 kulda - 14 hõbedat - 11 pronksi; kokku 39)

2. Saksamaa (14 - 10 - 7; 31)

3. Kanada (11 - 8 - 10; 29)

4. USA (9 - 8 - 6; 23)

5. Holland (8 - 6 - 6; 20)

6. Rootsi (7 - 6 - 1; 14)

7. Lõuna-Korea (5 - 8 - 4, 17)

8. Šveits (5 - 6 - 4; 15)

9. Prantsusmaa (5 - 4 - 6; 15)

10. Austria (5 - 3 - 6; 14)

11. Jaapan (4 - 5 - 4; 13)

12. Itaalia (3 - 2 - 5; 10)

13. OAR (2 - 6 - 9; 17)

14. Tšehhi (2 - 2 - 3; 7)

15. Valgevene (2 - 1 - 0; 3)

16. Hiina (1 - 6 - 2; 9)

17. Slovakkia (1 - 2 - 0; 3)

18. Soome (1 - 1 - 4; 6)

19. Suurbritannia (1 - 0 - 4; 5)

20. Poola (1 - 0 - 1; 2)

21.-22. Ukraina (1 - 0 - 0; 1)

21.-22. Ungari (1 - 0 - 0; 1)

23. Austraalia (0 - 2 - 1; 3)

24. Sloveenia (0 - 1 - 1; 2)

25. Belgia (0 - 1 - 0; 1)

26.-27. Hispaania (0 - 0 - 2; 2)

26.-27. Uus-Meremaa (0 - 0 - 2; 2)

28.-30. Kasahstan (0 - 0 - 1; 1)

28.-30. Läti (0 - 0 - 1; 1)

28.-30. Liechtenstein (0 - 0 - 1; 1)