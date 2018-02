Suur hulk Venemaa sporditähti loobus olümpia avatseremoonial osalemisest

Suur hulk Pyeongschangi olümpiale sõitvaid Venemaa sportlasi on juba teatanud, et nemad avatseremoonial ei osale.

Avapidustustel osalemisest on loobunud Venemaa laskesuusatajad, iluuisutajad, kelgutajad, lühirajauisutajad, curlingumängijad ja terve jäähokimeeskond, teatab lenta.ru.

Põhjusena on toodud nii hilist Lõuna-Koreasse saabumist - jäähokikoondis jõuab Pyeongschangi 11. veebruaril -, avatseremooniale järgneval päeval võistlustulle asumist kui ka asjaolu, et avapidustustel tuleb sportlastel marssida olümpialipu all. Mõned venelased kartvat ka vilekoori, mis võib neile avamisel osaks saada.

Avatseremoonia toimub 9. veebruaril. Venemaa sportlasi osaleb talimängudel 169.