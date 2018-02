Sportlased on hämmingus: milleks curlingumängijale doping?

Mitmed curlingumängijad on pärast Aleksandr Kuršelnitski positiivset dopinguproovi avaldanud imestust, milleks oli venelasel vaja keelatud ainet ehk meldooniumi kasutada.

Taani naiskonna kapten Madeleine Dupont ütles otsesõnu, et dopingujuhtum curlingus on naljanumber.

"Ma arvan, et enamus inimesi naerab ja küsib: "Milleks neil dopingut vaja on?". Mina igatahes mõtlen nii, sest ma ei tea, milleks meie spordiala juures doping," rääkis taanlanna. "Ilmselt on tegemist füüsilise poolega, kuid ma pole kindel ega saa aru."

2010. aasta olümpial Norrale hõbemedali võitnud Thomas Ulsrud nõustus Dupontiga. "Mul on raske aru saada curlingu ja dopingu seostest. Kui jõudu jääb väheks, minge ometi jõusaali!" viskas Ulsrud nalja.

Krušelnitski, kes võitis Pyeongchangi olümpial koos abikaasa Anastassija Brõzgalovaga curlingu paarisvõistluses pronksmedali, peaks täna õhtuks teada saama dopingu B-proovi tulemuse. Venelaste diskvalifitseerimise korral tõuseks kolmandale kohale norrakad Kristin Skaslien ja Magnus Nedregotten.