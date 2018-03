Soomele kolm medalit võitnud Krista Pärmäkoski tarvitas olümpial dopinguainet!

Pyeongchangi olümpial Soomele kolm medalit võitnud murdmaasuusataja Krista Pärmäkoski kasutas talimängude ajal eriloa alusel keelatud dopinguainet.

Pärmakoski pressiesindaja Heidi Lehikoinen kinnitas ajalehele Ilta-Sanomat, et soomlanna sai Pyeongchangi talimängude ajaks Rahvusvaheliselt Olümpiakomiteelt (ROK) eriloa dopinguainete hulka kuuluva ravimi tarvitamiseks.

Lisaks Pärmäkoskile oli Soome olümpiakoondises veel üks sportlane, kellel oli kroonilise haiguse tõttu õigus keelatud aine kasutamiseks.

"Need on meditsiiniliselt põhjendatud juhtumid. Kui sportlane seda ravimit võistluste ajal ei kasutaks, seaks ta oma tervise ohtu," põhjendas Soome olümpiakomitee arst Maarit Valtonen, miks soomlastele eriluba anti.

Valtoneni sõnul ei tehta ROKis selliseid otsuseid kergekäeliselt. "Sportlase raviarst teeb avalduse, milles ta selgitab, et haigus on diagnoositud meditsiinipraktikas tunnustatud viisil ning et teiste ravimite kasutamine ei anna piisavat raviefekti," kirjeldas Valtonen, kuidas sportlase eriloa taotlemine käib.



"Ja ROKi eriloa väljastamise eelduseks on, et ravim ei paranda sooritusvõimet," lisas arst. Konkreetset ravimit, mida Pärmakoski kasutas, ei ole avalikustatud.

Pärmakoski, kes on hetkel Oslo MK-etapil, keeldus kommentaaridest. Soomlanna võitis Lõuna-Koreas hõbemedali 30 km klassikadistantsil ning pronksi 15 km suusavahetusega sõidus ja 10 km vabatehnikas.

Norra olümpiakomitee esindaja Mona Kjeldberg sõnas eile Norra TV2-le, et nende olümpiakoondises oli kolm sportlast, kellel oli eriluba dopinguaine kasutamiseks. Konkreetseid nimesid ta välja ei toonud.