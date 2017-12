Skandaalne otsus: Rootsi koondise treenerit ei lubata olümpiale

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) otsustas Rootsi laskesuusatamise naiskonna peatreenerit Wolfgang Pichlerit Pyeongchangi olümpiale mitte lubada.

62-aastane sakslane ei saanud järgmise aasta taliolümpia jaoks akrediteeringut, sest töötas eelmisel Sotši olümpial Venemaa laskesuusatamise naiskonna juures. Kuigi ROK tema tegevuses seost venelaste dopingu kasutamisega ei leidnud, jäeti tunnustatud treener siiski akrediteeringuta.

"See on skandaal! ROK vedas mind alt. Tunnen end ohvrina, poliitilise ohvrina," teatas Pichler.

Pichleri kõrval töötas Sotšis venelane Vladimir Korolkevitš, kelle õpilased olid rahvusnaiskonnas ka ainsad, kes dopinguga patustasid.

"Mul pole mingil seost juhtunuga, isegi mitte üks protsent. See on tõde. Mõistagi võis minu selja taga asju juhtuda, kuid ma tõesti ei teadnud sellest midagi," lisas Pichler Expressenile. "Mitte keegi pole minuga rääkinud ei ROKist ega WADAst. Pole toimunud mingit kohtuistungit, kus ma saanuks end kaitsta. Mis ma oskan öelda? Tunnen end ohvrina."

Pichler lubas eelseisva olümpia ajal rootslasi juhendada Skype'i kaudu. "Valmistan nad olümpiaks ette nii hästi kui suudan. Tavaliselt annan endast 150%."

Rootsi naiskond on tänavu näidanud MK-sarjas häid tulemusi. Mona Brorsson saavutas Östersundi 20 km sõidus kuuenda koha, Linn Persson ja Sebastian Samuelson said segateatesõidus viienda koha. Eelmisel hooajal said Brorsson, Persson, Hanna Oeberg ja Anna Magnusson MMi teatesõidus kuuenda koha.