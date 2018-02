Skandaal hokiareenil: tšehhid keelasid Vene telemeestel oma treeningut filmida

Venemaa - Tšehhi jäähoki poolfinaali eel on Pyeongchangi olümpiaareenil puhkenud väiksemat sorti skandaal. Ajaleht Sport-Ekspress kirjutab, et Tšehhi koondise pressiatašee keelas Vene telekaameratel oma meeskonna treeningut filmida, minnes venelastele lausa kätega kallale.

Tšehhi olümpiatiimi pressiesindaja Zdenek Zikmund olla venelaste kaamerad kinni lülitanud ja oma kätega objektiivid eemaldanud, põhjendades tegu sellega, nagu oleks igal tiimil õigus otsustada, kellel nad lubavad harjutuskorda filmida ja pildistada.

"Siin ei tohi filmida keegi muu peale Tšehhi kaamerate," ütles Zikmund. "See on treenerite otsus, nad ei taha oma saladusi paljastada. See on meie treening Koreas. Küsige juhtkonnalt! Kui nad ütlevad, et me tegime vea, siis me vabandame."

Tšehhi olümpiadelegatsiooni juht Jan Cerny lisas, et rahvusvahelise hokiliidu reeglitega on välismaalastel keelatud teiste koondiste treeninguid filmida.

Cerny olevat ühele Venemaa telekanali operaatorile kätega kallale läinud ja üritanud teda redelilt alla tõmmata. Kui teleoperaator palus end mitte puudutada, ei teinud tšehh seda kuulmagi.

Tšehhi - Venemaa poolfinaal peetakse homme Eesti aja järgi kell 9.40. Teise finalisti selgitavad tiitlikaitsja Kanada ja suurüllataja Saksamaa kell 14.10.