Sildaru maailmakuulus mänedžer: tean põhjuseid, miks Kelly ei pea tagasituleku pärast muretsema

Michael Spencer, USA ühe suurema spordiagentuuri Wasserman Media Group asepresident, on maailmas tuntuim vigursuusatamise mänedžer. Ta kindlustab, aga ka suunab selliste suurte staaride elu: Simon Dumont, Gus Kenworthy, Torin Yater-Wallace, Jossi Wells, Byron Wells, Justin Dorey, Lyman Currier ja mõistagi kollektsiooni särav täht Kelly Sildaru.

Kuigi Kelly on alates septembri keskpaigast vasaku põlve ristatisidemete trauma tõttu rivist väljas, on ta nimi vigursuusatamises praegugi kuum, nii et sellest ei pääse ka olümpia ajal üle ega ümber. Spencer nimetab intervjuu vältel mitu põhjust, miks Kelly ei peaks tagasituleku pärast muretsema ja võib praegu rahulikult taastusravile keskenduda.