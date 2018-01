Selgus Venemaa hokikoondise koosseis: Datsjuk ja Kovaltšuk lähevad viiendale olümpiale

Pavel Datsjuk ja Ilja Kovaltšuk sõidavad elu viiendatele olümpiamängudele. "Olümpiasportlased Venemaalt" võistkonna all astub võistlustulle tervelt 15 mängijat Peterburi SKA-st.

Kuna maailma tugevaimast hokiliigast NHL seekord mehi olümpiale ei lasta (esimest korda pärast 1994. aastat - toim), saab Lõuna-Koreas suuresti määravaks Kontinentaalse Hokiliiga (KHL) meeste kontsentratsioon koondistes. Selles osas on raske vastu saada venelastele, kes peavad sel korral võistlema neutraalse nimetuse "olümpiasportlased Venemaalt" all. Võidu korral mängitakse neile olümpiahümni.

Lisaks eelnimetatud veteranidele on NHL-is tegusid teinud meestest nimekirjas ka Slava Voinov, kes lahkus Los Angeles Kingsist pärast koduvägivalla süüdistusi ja arreteerimist 2014. aastal.

NHL-iga liitumisele oli lähedal ka 30-aastane ründaja Vadim Šipatšjov, kes kolm kuud tagasi lasti vabaks värskelt tippliigaga ühinenud Vegas Golden Knightsi ridadest, sest ta polnud nõus klubi juhtide soovitusel kogemusi hankima mõnest madalamast liigast.

Kõige rohkem mängijaid antud koosseisus - 25-st tervelt 15 - teenivad leiba Peterburi SKA-s. Kaheksa tuleb Moskva CSKA-st ja kaks Magnitogorski Metallurgist, mis 2016. aasta detsembris külastas ka Tondiraba jäähalli.

Viis Venemaa hokimängijat on rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) keelu all seoses Sotši olümpia dopinguskandaaliga, kuigi neist viiest oleks asjatundjate hinnangul nagunii koondisse mahtunud vaid üks, endine Pittsburgh Penguinsi ääremängija Sergei Plotnikov.

Tegemist on enam-vähem sama koosseisuga, mis eelmisel kuul alistas Moskvas toimunud näidisturniiril Soome, Rootsi ja Kanada.

"Olümpiasportlased Venemaalt" on kahtlemata PyeongChangi olümpia peamine kullapretendent. Soosikustaatusele aitab kaasa fakt, et KHL on teinud olümpiaks valmistumise nimel liigamängudes kuuajalise pausi. Ametlikult algab paus sel pühapäeval, kuid SKA, CSKA ja Magnitogorsk on oma mängud enne olümpiat juba ära pidanud.

Venemaa jäähokikoondis 2018. aasta taliolümpiaks:

Väravavahid

Vassili Košetškin

Ilja Sorokin

Igor Šestjorkin

Kaitsjad

Vladislav Gavrikov

Dinar Khafizullin

Bogdan Kiselevitš

Aleksei Martšenko

Nikita Nesterov

Slava Voinov

Artjom Zub

Andrei Zubarev

Ründajad

Sergei Andronov

Aleksander Barabanov

Mihhail Grigorenko

Nikita Gusev

Pavel Datsjuk

Ilja Kablukov

Sergei Kalinin

Kirill Kaprizov

Ilja Kovaltšuk

Sergei Mozjakin

Nikolai Prohhorkin

Ivan Telegin

Vadim Šipatšjov

Sergei Širokov