Selgus dopinguaine, millega Vene bobisõitja olümpial vahele jäi

Vene bobikelgutaja Nadežda Sergejeva andis olümpia ajal võistlusväliselt positiivse dopinguproovi. Väidetavalt sisaldas Sergejeva proov keelatud ainet trimetadizine'i.

Venelaste Sport-Ekspressi väitel sisaldas Sergejeva 18. veebruaril antud proov nimetatud ainet vähesel määral. Sealjuures oli tema viis päeva varem antud dopinguproov osutunud negatiivseks.

Trimetadizine on stimulant, mida kasutatakse tavaliselt angiini raviks, kuid arvatakse, et sellel on kurikuulsa meldooniumiga sarnane toime.

Sergejeva on koondisekaaslaste poolt juba kõvasti kriitikat saanud - OAR-i delegatsiooni juht Stanislav Podznjakov süüdistas naist lohakuses ja ebaprofessionaalsuses.