"See on täiesti lubamatu otsus!" ehk laskesuusatajad loobuvad hooaja finaaletapist Venemaal

Ameerika Ühendriikide laskesuusavõistkond kinnitas kuulujutte, et nad ei osale MK-sarja finaaletapil Tjumenis.

Seoses Venemaa dopinguskandaalidega peeti Pyeongchangis maha kohtumine, kus rahvusvaheline alaliit otsustas siiski selle hooaja otsustava MK-etapp Tjumenile jätta. Teiste seas oli selle vastu üks olümpia suurimaid laskesuusastaare rootslane Sebastian Samuelsson.

"See on täiesti lubamatu otsus," seisis USA laskesuusavõistkonna teates. "Me ei saa seal osaleda puhta spordi ja iseenda tervise huvides. See on meie ühine ja selge otsus."

Ameeriklased loetlesid teates üles kõik venelaste patud ning nende hinnangul saadab see otsus maailmale täiesti vale signaali.