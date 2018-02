Saskia Alusalu olümpiaime. Kas läbi aegade kõige paremini oma võimeid hindav Eesti sportlane?

Eestlased unistasid enne olümpiamängude algust, et ehk õnnestub välja sõita mõnel alal üks koht esikümnes. Saskia Alusalu aga ei unistanud, ta võttis lihtsalt kätte ning läks välja eesmärgiga tuua koju olümpiamängude neljas koht. Eesmärk sai selgelt täidetud. Kuigi medalimäng jäi temast kaugele, siis ajalooraamatutes seisab igavesest ajast igavesti – Saskia Alusalu, Pyeongchangi olümpiamängude neljas kiiruisutaja ühisstardiga sõidus.

Massistart oli enne olümpiamänge eestlaste jaoks paras müstika ja on tõenäoliselt mõne jaoks ka edaspidi. Õigesti valitud taktika lubab justkui hõlpsasti välja võidelda neljanda koha, kuid see plaan on vaja ka perfektselt ellu viia.

Eesti Päevaleht selgitab, kuidas Alusalu suurepärase tulemuseni jõudis.