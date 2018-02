Sakslanna sattus kriitika alla, sest iluuisutas holokaustist rääkiva muusika taustal

Saksamaa iluuisutaja Nicole Schott sattus Pyeongchangi olümpial oma muusikavaliku pärast kriitika alla. Nimelt esitas 18. kohaga lõpetanud sakslanna oma kava holokaustist rääkiva filmi "Schindleri nimekiri" jaoks loodud muusika taustal.

Sotsiaalmeedias võtsid sakslanna vastu teravalt sõna mitmed kommentaatorid, pidades kohatuks, et just sakslanna uisutab sellise muusika järgi.

Kriitika on seda ootamatum, et varem on John Williamsi kirjutatud muusika kasuks otsustanud ka Schotti kuulus kaasmaalanna Katarina Witt. Eelmisel Sotši olümpial esitas oma vabakava sama muusika järgi venelanna Julia Lipnitskaja.

Steven Spielbergi lavastatud "Schindleri nimekiri" rääkis tõestisündinud loo saksa ärimehest Oskar Schindlerist, kes suutis päästa 1200 juudi elu.

Just tuned into Olympic figure skating and the German figure skater is skating to the theme song from ... Schindler’s List. No joke. Call me crazy but that doesn’t seem right. — Ariel Helwani (@arielhelwani) February 23, 2018