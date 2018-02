Saksamaa peatreener säras uhkusest: olime kindlad, et vaatame hokifinaali kodus telerist, aga siin me oleme

Pyeongchangi olümpiamängude jäähokiturniiril üllatuslikult hõbemedali võitnud Saksamaa meeskonna peatreener Marco Sturm oli vaatamata finaalmatši napile kaotusele õnnelik ja kiitis oma mängijaid hiilgava turniiri eest.

Saksamaad jäi täna ajaloolisest olümpiakullast lahutama vaid 56 sekundit, sest just nii palju oli normaalaega mängida, kui Nikita Gussev päästis venelased 3:3 viigiväravaga lisaajale. Venemaa võiduvärava viskas Kirill Kaprizov, kui lisaaja algusest oli kulunud 40 sekundit.

Saksamaa juhendaja Sturm ütles põnevusfinaali järel, et kuigi kuld oli käega katsuda, on hõbemedal suurepärane saavutus.

"Me kõik mõtlesime, et istume täna kodus ja vaatame finaali telerist, aga siin me oleme!" sõnas Sturm. "Poisid viivad koju hõbemedalid ja peaksid olema enda üle väga uhked."

Peatreener meenutas, et eelmisele olümpiale Sotšis sakslased ei pääsenud üldse ning kaheksa aastat tagasi Vancouveris piirduti 11. kohaga.

Saksamaa koondise ründaja Gerrit Fauser lisas: "Kuna olime triumfile nii lähedal, oleme hetkel löödud. Kuid paari tunni pärast jõuab meile kohale, millega hakkame saime."

Venemaa kaitsemängija Andrei Zubarev tunnistas, et ka nemad astusid täna sama reha otsa nagu rootslased veerandfinaalis ja kanadalased poolfinaalis, alahinnates sakslasi. "Teised tiimid said põletada, sest tulid sakslaste vastu jääle üleolevalt. Pean tunnistama, et midagi sarnast juhtus täna pisut ka meiega."