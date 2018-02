Saksamaa laskesuusataja võrdles CAS-i otsust näkku sülitamisega

Laskesuusatamise neljakordne maailmameister ja olümpiahõbe Arnd Peiffer esines olümpiamängude eel kindlameelse avaldusega, öeldes et rahvusvahelise spordiarbitraaži (CAS) otsus õigeks mõista 28 Venemaa sportlast võrdub teistele näkku sülitamisega.

Saksamaa laskesuusataja sõnu vahendab väljaanne Spiegel. "See on farss, kui murdmaasuusataja Aleksandr Legkov ja skeletonisõitja Aleksandr Tretjakov saavad CAS-i otsuse valguses uuesti tulla olümpiavõitjaks. See on puhastele sportlastele näkku sülitamine," põrutas Peiffer.

Sakslase hinnangul on venelaste süü täielikult tõendatud. "Sotšis toimusid süstemaatilised mahhinatsioonid dopinguproovidega. Peaks olema väga naiivne, kui arvata, et Venemaa kodustel mängudel tegelikkuses midagi sellist ei toimunud."

1. veebruaril otsustas spordikohus CAS rahuldada 28 Venemaa sportlase apellatsioonikaebuse ja taastada nende sportlikud tulemused Sotši mängudel, mille oli eelnevalt tühistanud rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK).