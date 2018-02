Saksa ajakirjanik: veel üks Venemaa sportlane patustas olümpial dopinguga

Ajakirjaniku andmetel on olümpial antud teine positiivne dopinguproov, mis sisaldas samuti meldooniumit. Vahele jäi Venemaa curlingumängija, kelle nii A- kui B-proov osutusid positiivseks, vahendab lenta.ru.

"Võimalik, et selle proovi andis sama sportlane, kuid mõnel teisel ajal," vihjas Seppelt, et ka see positiivne proov võib pärineda juba varem vahele jäänud Aleksandr Krušelnitskilt.

Krušelnitski positiivne analüüs avalikustati pühapäeval. Seppelti käsutuses oleva AFP informatsiooni kohaselt võeti teine positiivne dopinguproov päev hiljem.

"Kinnitus Venemaa teise curlingumängija positiivsest dopinguproovist - juhtus järgmisel päeval. Ka positiivne B-proov kinnitatud," kirjutas Seppelt tuginedes AFP andmetele. Rahvusvaheline antidopinguagentuur WADA pole seda infot veel kinnitanud.

Krušelnitski võitis koos abikaasa Anastassija Brõzgalovaga curlingu paarisvõistluses pronksmedali, kuid pärast dopinguga põrumist nad diskvalifitseeriti.

Confirmation of second positive test of RUS curler - happened next day. Reporting by AFP (in French). B-Sample[s] also confirmed. pic.twitter.com/Bk2IGWE6H3

— Hajo Seppelt (@hajoseppelt) February 20, 2018