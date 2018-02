Rootslannast ROKi liige astus Venemaa sportlaste kaitseks välja

Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) liige Gunilla Lindberg avaldas kahetsust, et paljud sportlased ignoreerivad Pyeongchangi olümpial Venemaa atleete.

Rootslanna sõnul on selline käitumine väga ebaõiglane, sest kõik Lõuna-Korea talimängudele lubatud venelased pole kunagi dopingut kasutanud.

"Ma arvan, et see on väga kurb, sest me teame täpselt, et need Venemaa sportased, kes on Pyeongchangi olümpial, on andnud väga palju dopinguproove ning pole kunagi keelatud aineid kasutanud," kritiseeris Lindberg sportlasi, kes venelasi ignoreerivad.

"See pole sugugi kooskõlas olümpiavaimuga neid sportlasi vältida ning nendega mitte suhelda," lisas rootslanna.

Käesoleva nädala alguses kurtis Pyeongchangis hõbemedali võitnud skeletonisõitja Nikita Tregubov, et suur hulk tema konkurente ei vaheta temaga ühtegi sõna. Eriti ebameeldivalt pidid käituma USA ja Suurbitannia koondislased.