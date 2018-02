Rootsi suusakoondis pidas Pyeongchangis kriisikoosoleku

Rootsi suusakoondise juhid olid oma meeskonna viiendast kohast Pyeongchangi olümpia teatesõidus nii pettunud, et korraldasid ebaõnnestunud võistluse järel kriisikoosoleku.

Rootsi murdmaakoondise juht ja mänedžer Rikard Grip kutsus vahetult pärast teatesõitu kokku kriisikoosoleku, kirjutab Aftonbladet.

"Kahel esimesel etapil olid meie meestel halvad suusad. See pole aga ühegi isiku personaalne viga. Meie määrdetiimis on 13 meest, kes kõik annavad tubli panuse. Teatesõidus see aga ebaõnnestus," rääkis Grip, kelle sõnul oli koosolek vajalik, et edaspidi sellist põrumist vältida.

"Peame tulevikku vaatama. Oleme sprinditeates väga näljased ja läheme kindlasti medaleid nõudma," lubas suusajuht.

Rootsi meeskonna klassikaetappe sõitnud Jens Burman ja Daniel Richardsson tunnistasid mõlemad, et niivõrd kehva suusaga polnud neil lootust kõrgete kohtade eest võidelda. Rootslased kaotasid teise vahetuse lõpuks liidritele juba kahe minutiga ning olid alles 9. kohal.

Rootsi määrdejuht Urban Nilsson esitas võistluse järel ka ametliku vabanduse, võttes süü omaks. "Määrdepealikuna palun poistelt ja kõigilt poolehoidjatelt vabandust. Läksime medali eest võitlema, aga suusad olid väga kehvad. Mõistagi ei tohiks olümpial sellist asja juhtuda, aga paraku just nii läks."

Teatesõidu olümpiakulla võitis Norra meeskond. Neile järgnesid olümpialipu all võistlevad venelased ja Prantsusmaa nelik.