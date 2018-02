Rootsi suusaäss Hellner tegi olümpia nimel lapsega huvitava liigutuse

Rootsi murdmaasuusataja Marcus Hellneri ettevalmistus olümpiaks on sedavõrd põhjalik, et sisaldas isegi erilist plaani tema kolmeaastase tütre Tuvaga.

Nimelt võttis Hellner koos oma naise Annaga väikese Tuva juba enne jõule lasteaiast ära koju, et seetõttu vältida haigestumise riski.

"Tuva ei ole lasteaias olnud jõuludest saati ning on selle asemel olnud kodus, et võimalikult vähe baktereid koju tuua," rääkis 32-aastane Hellner Expressenile. "Ka mina olen võimalikult paljud kodus olnud. Laps on paar korda tõbine olnud, aga mina olen õnneks terve püsinud. Tunnen, et olen tervem kui varem ning enam nii kergesti ei haigestu."

Kuigi rootslase tänavune hooaeg on möödunud üle kivide-kändude ning parimaks kohaks MK-sarjas on jäänud Davosi vabatehnikasõidu kuues, loodab mees ikkagi olümpialt medalit. "See oleks ainus asi, millega ma rahule jääks, aga samal ajal tean, et tänavuse hooaja põhjal on see päris raske sihtmärk," lisas kolmekordne olümpiavõitja.