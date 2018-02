Rootsi imemees kutsus üles Venemaa MK-etappi boikoteerima

Pyeongchangi olümpial üllatuslikult hõbemedali võitnud 20-aastane rootslane Sebastian Samuelsson kutsus kõiki laskesuusatajaid üles tänavust Tjumeni MK-etappi boikoteerima.

Samuelsson kritiseeris teravalt Rahvusvahelise Laskesuusaliidu (IBU) otsust jätta kolm tähtsat võistlust Venemaa korraldada, kuigi venelasi süüdistatakse ulatuslikus dopingu kasutamises.

Tänavuse MK-sarja viimane jõuproov peetakse Tjumenis, lisaks toimuvad märtsikuus Venemaal kaks IBU karikasarja etappi.

"Ma arvan, et selline riik (Venemaa), kus pole toimivat antidopingu agentuuri ja millele rahvusvaheline agentuur (WADA) pole andnud õigust dopinguproovide võtmiseks, ei tohiks suuri võistlusi korraldada," sõnas olümpia jälitussõidus hõbeda võitnud rootslane, vahendab Inside The Games.

"Ma loodan, et ka teised sportlased astuvad ette ja teatavad, et nemad Venemaale võistlema ei sõida," lisas Samuelsson. "Sportlaste poolt on avaldatud tugevat survet, et venelastelt need võistlused ära võtta, kuid seda pole tehtud. Kahju, et meid ei kuulata."