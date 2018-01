ROKile laekus ettepanek, et Venemaa sportlased võistleks olümpial Nõukogude Liidu lipu all

Detsembri alguses teatas ROK, et Pyeongchangis pääsevad võistlema ainult dopingust puhtad Venemaa sportlased, kuid nad ei saa osaleda oma riigi lipu all ja nende auks ei mängita Venemaa hümni.

R-Spordi andmetel kaalub ROKi erikomisjon nüüd võimalust lasta venelased Lõuna-Koreasse võistlema hoopis Nõukogude Liidu lipuga. Vastav ettepanek on neile laekunud.



"Kõik sellised küsimused vaadatakse läbi Venemaa olümpiasportlaste tegevust korraldava töörühma poolt. ROK annab omalt poolt välja konkreetsed suunised töörühma otsuste elluviimiseks," teatas ROKi pressiteenistus napisõnaliselt.

Lisaks on laekunud ettepanek, et Venemaa sportlaste auks mängitaks ava- ja lõputseremoonial ning medalivõidu puhul olümpiahümni asemel Nõukogude Liidu hümni. See tekitab aga selget vastuseisu, sest sellel hümnil on Venemaa hümniga sama viis.



Kahekordne sportvõimlemise olümpiavõitja Svetlana Horkina ütles gazeta.ru-le, et ROKi ei tasuks selliste ettepanekutega provotseerida. Mäesuusatamise olümpiahõbe Svetlana Gladiševa märkis aga, et sõltumata sellest, millise lipu all võisteldakse, on Venemaa sportlased puhtad, sest mingit dopingu tarvitamist pole toimunud.

Pyeongchangi olümpia algab 9. veebruaril.