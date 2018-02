ROKi vastulöök CASi otsusele: karistuse tühistamine ei tähenda seda, et me Vene sportlased olümpiale kutsume

Rahvusvahelises spordiarbitraažikohtus (CAS) kaotuse saanud Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) tõdes otsuse järel tehtud avalduses, et kuna Venemaa liikmelisus ROKis on peatatud, ei pea nad 28 õigeks mõistetud sportlast PyeongChangi olümpiale kutsuma.

Oma kodulehel tehtud avalduses tõdes ROK, et ühelt poolt on neil hea meel, et CAS 11 sportlase puhul ROKi karistusega suures plaanis nõus oli, teisalt on neil kahju, et 28 sportlast puhtalt pääsevad.

"Sellel otsusel võivad olla dopinguvastase võitluse tuleviku mõttes tõsised tagajärjed. Seetõttu analüüsib ROK motiveeritud otsuseid väga põhjalikult, kui need avaldatakse, ja kaalub edasikaebamist Šveitsi Föderaaltribunalile," seisis pressiteates.

"Mis puutub Venemaalt pärit sportlaste osalemist PyeongChangi olümpial, siis ROKi täitevkomitee 5. detsembri 2017 otsus jääb jõusse. Selles tehti selgeks, et kuna Venemaa Olümpiakomitee õigused on peatatud, saavad Vene sportlased PyeongChangis võistelda vaid ROKi kutsel.

CASi otsuse tulemus ei tähenda, et need 28 sportlast kutsutakse olümpiale. Sanktsioonidest pääsemine ei tähenda automaatselt kutse privileegi. Selles kontekstis on oluline märkida, et pressikonverentsil tõdes CAS-i peasekretär, et nende otsus ei tähenda, et need 28 sportlast on süütud."

Seega võib eeldada, et hoolimata spordikohtu otsusest jäävad "28 nimekirja" kuuluvad Vene sportlased siiski olümpiamängudelt eemale.