ROKi uus avaldus: me ei hooli CASi otsusest, kohtus õigeks mõistetud Vene sportlased ei pääse olümpiale

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) ei luba vaatamata Rahvusvahelise spordiarbitraažikohtu (CAS) otsusele 28 õigeks mõistetud Vene sportlast Pyeongchangi olümpiamängdele.

CAS tunnistas eelmisel nädalal 39 ROKi poolt olümpiakeelu saanud Vene sportlasest 28 õigeks ning andis neile tagasi ka Sotši olümpial võidetud medalid, ent olümpikomitee on endiselt jäigal seisukohal ning ei luba neid olümpiale - ettekäändeks tuuakse tõsiasja, et kuna Venemaa Olümpiakomitee õigused on peatatud, koosneb "Olümpiaatleedid Venemaalt" koondis sinna ROKi poolt kutsutud sportlastest ning neil ei ole kohustust õigeksmõistetuid Pyeongchangi kutsuda.

28 sportlasest 15 tahaksid Pyeongchangi olümpial osaleda - 13 sportlasena, kaks treenerina.

"Kuigi kutsete ülevaatamise paneel võttis teadmiseks CASi 1. veebruari otsuse, märkis paneel samas ka seda, et otsuse kõiki põhjendusi ei ole avalikuks tehtud," vahendab ROKi tänast avaldust portaal insidethegames.

"Paneeli eesmärgiks ei ole mitte välja selgitada, kas sportlased on rikkunud dopingureegleid, vaid teha kindlaks, et neid sportlasi, kes olümpiale kutsutakse, saaks pidada puhtaks. Seetõttu soovitas paneel ühehäälselt ROKile, et kõnealust 15 isikut olümpiale ei kutsutaks."

Suure tõenäosusega läheb otsus veel ka edasikaebamisele.

ROKi väitel leidis nende kutsete ülevaatamise paneel, mida juhtis prantslanna Valérie Fourneyron, venelaste kohta täiendavat tõendusmaterjali, mida ei olnud esialgse otsuse tegemise ajal saada ning mis pani väidetavalt tõsiselt kahtluse alla nende sportlaste väited.

"Lisainfo, mis tuli dopingulaborite andmebaasist, sisaldas endas nii keelatud ainete jälgi, steroididega manipuleerimise märke ning WADA poolt paneelile esitatud täiendavad konfidentsiaalseid materjale," lisas ROK.

See tähendab, et Vene sportlased eesotsas suusataja Aleksandr Legkovi ning skeletonitähtede Aleksandr Tretjakovi ja Jelena Nikitaga jäävad siiski olümpiamängudelt suure tõenäosusega kõrvale.