ROKi liige astus dopingupatuse venelase kaitseks välja: meldoonium on nagu aspiriin

Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS) president Gian-Franco Kasper leiab, et Pyeongchangi olümpial positiivse dopinguproovi andnud curlingumängija Aleksander Krušelnitski rikkumine pole kuigi suur.

"Selline asi võinuks juhtuda meie kõigiga. Meldoonium on paljudes riikides nagu aspiriin," sõnas šveitslane, vahendab lenta.ru.

"Ma arvan, et selle teema kajastamise võiks meedias lõpetada. Me peame andma venelastele võimaluse näidata, et nad on puhtad," lisas Kasper, kes on FISi juhina ka Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) liige.

22. veebruaril otsustas spordikohus (CAS), et meldooniumiga patustanud Krušelnitski ja tema paariline Anastassia Brõzgalova jäävad olümpial võidetud paarisvõistluse pronksmedalist ilma.